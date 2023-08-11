مجدي صابر: داعش صناعة أمريكية وجرائم كثيرة لم أكتبها في ليلة السقوط

أكد السيناريست الكبير مجدي صابر، أن مسلسل "ليلة السقوط" يعد من أهم أعماله لأنه يناهض الفكر الداعشي.

وقال صابر خلال حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة تليفزيون الحياة: يعد تنظيم داعش صناعة أمريكية بامتياز، وهناك الكثير من الشواهد على ذلك.

وحول التحضير للمسلسل قال صابر: عشت في العراق 6 أشهر للاستماع لتفاصيل ما حدث من شهود عيان، ومن أشخاص عاشوا تفاصيل وكواليس الحرب على داعش ووجدت مآسي كثيرة لم أستطع كتابتها في العمل نظرا لبشاعتها.

وفجر صابر مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: كنت في العراق وطلب السفير الأمريكي هناك مقابلتي، في أحد الحفلات لمعرفة ما كتبته عن داعش ورفضت.

وخلال الحلقة يكشف صابر لأول مرة العديد من أسرار الأعمال التي قدمها على مدار تاريخه الطويل.

ويحكي سرا حول المسلسل الذي ندم النجم نور الشريف على رفضه، قائلا: لما اتعرض المسلسل كلمني الأستاذ نور وزعل إنه اعتذر عن المسلسل، قال لي حسبتها غلط.

كما يكشف أسرار إقناعه النجمة ميرفت أمين بأحد الأدوار الهامة في مشوارها بسبب خوفها من الجمهور قائلاً: كانت رافضة الدور.. قالت هطلع شريرة؟

أيضا يتحدث عن الدور الأول في حياة النجمة دنيا سمير غانم، مؤكدا أن والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز طلبت منه أن يرشحها في أحد أعماله وأنه تحمس لها مؤكدا أن ابن الوز عوام.



كما تحدث عن الإنتقادات التي توجه للفنان السوري جمال سليمان وعدم اقتانه للهجة الصعيدية، وحول اعتزال الفنانة عبلة كامل أكد أنها لم تعتزل وإنما اختفت وهذا اختيارها.

وحول آخر أعماله وهو مسلسل ليلة السقوط، تحدث قائلا: رحت الموصل لدرجة إن فيه ألغام انفجرت فينا.