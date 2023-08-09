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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيناريست مجدي صابر ضيف برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة.. الجمعة

السيناريست مجدي صابر
السيناريست مجدي صابر

يحل السيناريست الكبير مجدي صابر، ضيفا على برنامج بالخط العريض للإعلامية إيمان أبوطالب والذي يذاع على شاشة تليفزيون الحياة، الجمعة المقبل.

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مجدي صابر: مسلسل "ليلة السقوط" وثيقة للتاريخ

 

وخلال الحلقة يكشف صابر لأول مرة العديد من أسرار الأعمال التي قدمها على مدار تاريخه الطويل.

ويحكي سرا حول المسلسل الذي ندم النجم نور الشريف على رفضه، قائلا: لما اتعرض المسلسل كلمني الأستاذ نور وزعل إنه اعتذر عن المسلسل، قال لي حسبتها غلط.

كما يكشف أسرار إقناعه النجمة ميرفت أمين بأحد الأدوار الهامة في مشوارها بسبب خوفها من الجمهور قائلاً: كانت رافضة الدور.. قالت هطلع شريرة؟

أيضا يتحدث عن الدور الأول في حياة النجمة دنيا سمير غانم، مؤكدا أن والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز طلبت منه أن يرشحها في أحد أعماله وأنه تحمس لها مؤكدا أن ابن الوز عوام.

كما تحدث عن الإنتقادات التي توجه للفنان السوري جمال سليمان وعدم اقتانه للهجة الصعيدية، وحول اعتزال الفنانة عبلة كامل أكد أنها لم تعتزل وإنما اختفت وهذا اختيارها.

وخلال الحلقة تحدث عن اخر أعماله وهو مسلسل ليلة السقوط قائلا: رحت الموصل لدرجة إن فيه ألغام انفجرت فينا.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.

السيناريست مجدي صابر الفنانة دلال عبدالعزيز الفنانة عبلة كامل برنامج بالخط العريض تليفزيون الحياة شاشة تليفزيون الحياه مسلسل ليلة السقوط مجدي صابر

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