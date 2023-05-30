مجدي صابر: مسلسل "ليلة السقوط" وثيقة للتاريخ

تحدث المؤلف مجدي صابر عن مشاركته في مسلسل "ليلة السقوط " رمضان ٢٠٢٣ بالعراق الذي يناقش وجود داعش في العراق من خلال برنامج "بنت البلد " المذاع عبر الفضائية "TeN Tv “ مساء اليوم الثلاثاء.

قال صابر انه وافق على عمل مسلسل "ليلة السقوط" لانهم طلبوا منه ذلك وقال " اعتبرتها قضية قومية تخص العالم العربي كله وانها نوع من الواجب الوطني فضيحة فكر داعش وما فعلوه في العراق والموصل و اقناعهم للبعض الدمير والخراب باسم الدين وداعش قدرت تتغلغل وسط المجتمع العربي ولهذا "ليلة السقوط " يعتبر وثيقة للتاريخ .

ثم صرح ان :"نصف نجوم الوطن العربي اعتذروا عن المسلسل خوفًا والوحيد الذي لديه جرأة المشاركة في العمل هو "الفنان طارق لطفي" واستكمل حديثه انه رأى كله المدن العراقية التي تم استخدمها من قبل داعش وقال "داعش داست على الانسانية برجلها وسفكت انهار من الدماء وان اهم رسالة من المسلسل هي فضح فكر داعش وما تدعيه.

ومن الجدير بالذكر ان اخر اعمال المؤلف مجدي صابر هو "ليلة السقوط " بطولة الفنان "طارق لطفي " والفنانة "صبا مبارك " ومجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي.