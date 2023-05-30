عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجدي صابر: مسلسل "ليلة السقوط" وثيقة للتاريخ

صدى البلد

تحدث المؤلف مجدي صابر  عن مشاركته  في مسلسل "ليلة السقوط " رمضان ٢٠٢٣ بالعراق  الذي يناقش وجود داعش في العراق من خلال برنامج "بنت البلد " المذاع عبر الفضائية "TeN Tv “ مساء اليوم الثلاثاء.

قال صابر انه وافق على عمل مسلسل "ليلة السقوط" لانهم طلبوا منه ذلك   وقال " اعتبرتها قضية قومية تخص العالم العربي كله وانها نوع من الواجب الوطني فضيحة فكر داعش وما فعلوه في  العراق والموصل و اقناعهم للبعض الدمير والخراب باسم الدين وداعش قدرت تتغلغل وسط المجتمع العربي  ولهذا "ليلة السقوط " يعتبر وثيقة للتاريخ .

ريهام عبدالغفور: رفضت مشاركة نجلي فى مسلسل رشيد لأن الدور كان جريء

تعليق غير متوقع من محمد سامي على مسلسل مي عمر علاقة مشروعة

ثم صرح ان :"نصف نجوم الوطن العربي اعتذروا عن المسلسل خوفًا والوحيد الذي لديه جرأة المشاركة في العمل هو "الفنان طارق لطفي"   واستكمل حديثه انه رأى كله المدن العراقية التي تم استخدمها من قبل داعش  وقال "داعش داست على الانسانية برجلها وسفكت انهار من الدماء وان اهم  رسالة من المسلسل هي فضح فكر داعش وما تدعيه.

ومن الجدير بالذكر ان اخر اعمال المؤلف مجدي صابر هو "ليلة السقوط " بطولة الفنان "طارق لطفي " والفنانة "صبا مبارك " ومجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي.

الفنان طارق لطفي الفنانة صبا مبارك المؤلف مجدي صابر المدن العراقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

عواد يتجه لدكة بدلاء طلائع الجيش ...فيديو

كوريا الجنوبية تطالب بمحاسبة بيونج يانج وبايدن يأمر بمنع انتشار الأسلحة النووية

الوزراء السعودي يفوض وزير النقل لإبرام اتفاقية خاصة بعبور السفن قناة السويس

أستاذ الحديث بالأزهر: فهم النص النبوي يحتاج إلى ضوابط

لإنشاء الممشي السياحي الخاص بالمتحف المصري الكبير.. غلق كلي لمدخل الدوران بالرماية

مقاوم للغبار و رذاذ الماء.. فيفو تطلق موبايل من الفئة المتوسطة 5G

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة شائعة نرتكبها في الليل تؤدي للوفاة.. وحلول لتجنبها

سترتفع مجددا.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الـ72 ساعة القادمة.. تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

فيديو

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ