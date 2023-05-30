تعليق غير متوقع من محمد سامي على مسلسل مي عمر علاقة مشروعة

كشف المخرج محمد سامي، عن رأيه في مسلسل "علاقة مشروعة" والذي شاركت فيه زوجته النجمة مي عمر ، قائلا :" دور مي أكتر من رائع".

وأضاف محمد سامي، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن :"ومسلسل علاقة مشروعة مش من النوعية اللي بحب اشتغل فيها، وهو من النوعية الناعمة".

واستضافت الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة» المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، وذلك للحديث عن نجاحاته الفنية في الفترة الأخيرة في مسلسل جعفر العمدة ومشاركة الأخيرة في مسلسل علاقة مشروعة.

وشاركت الصفحة الرسمية لشاشة dmc البرومو الدعائي لاستضافة النجمين محمد سامي وزوجته مي عمر عبر حسابها بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: «أشهر كابل في الوسط الفني النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي في حلقة مميزة من صاحبة السعادة يوم الاثنين، الساعة 11:00 مساءً على dmc».