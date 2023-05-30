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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ثلاث أسماء| محمد سامي يكشف سر التاتو على زراعة

محمد سامي
محمد سامي

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل التاتو المرسوم على زراعة، مشيرا إلى أنه عامل تاتو على زراعة يحمل ثلاث أسماء لأشخاص قريبة من قلبه.

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الاثنين القادم.. محمد سامي ومي عمر ضيفا «صاحبة السعادة»


وأضاف محمد سامي، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن :"عامل تتو على أيدي باسم أبنائي الاثنين، وزوجتي مي عمر".

استضافت الإعلامية إسعاد يونس،  في برنامج «صاحية السعادة» المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، وذلك للحديث عن نجاحاته الفنية في الفترة الأخيرة في مسلسل جعفر العمدة ومشاركة الأخيرة في مسلسل علاقة مشروعة.

 

محمد سامي 

 

وشاركت الصفحة الرسمية لشاشة dmc البرومو الدعائي لاستضافة النجمين محمد سامي وزوجته مي عمر عبر حسابها بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: «أشهر كابل في الوسط الفني النجمة مي عمر والمخرج محمد سامي في حلقة مميزة من صاحبة السعادة يوم الاثنين، الساعة 11:00 مساءً على dmc».

https://fb.watch/kQOQIq280K/?mibextid=Nif5oz 


 

محمد سامى مي عمر اسعاد يونس اخبار التوك شو صاحبة السعادة

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