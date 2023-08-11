مجدي صابر: مسلسل رفضه نور الشريف وندم.. ويحيى الفخراني جسده وأصيب بالاكتئاب

كشف السيناريست الكبير مجدي صابر، كواليس مسلسل للعدالة وجوه كثيرة، مؤكدا أنه عرض العمل على النجم نور الشريف، قبل الفنان الكبير يحيى الفخراني ولكنه رفضه بحجة انشغاله في أعمال أخرى.

وقال صابر خلال حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة تليفزيون الحياة: بعدما عرض المسلسل كلمني نور الشريف وندم على اعتذاره قائلا لي "حسبتها غلط".

وأضاف صابر: لجأت للشكل البوليسي في كتابة مسلسل للعدالة وجوه كثيرة، مؤكدا أن النجم يحيي الفخراني تعرض لاكتئاب أثناء تصوير العمل بسبب الأحداث التي قام بتجسيدها.

وأشاد صابر بالنجم يحيي الفخراني، قائلا: الفخراني عميد التمثيل في مصر.



وخلال الحلقة يكشف صابر لأول مرة العديد من أسرار الأعمال التي قدمها على مدار تاريخه الطويل.

كما يكشف أسرار إقناعه النجمة ميرفت أمين بأحد الأدوار الهامة في مشوارها بسبب خوفها من الجمهور قائلاً: كانت رافضة الدور.. قالت هطلع شريرة؟

أيضا يتحدث عن الدور الأول في حياة النجمة دنيا سمير غانم، مؤكدا أن والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز طلبت منه أن يرشحها في أحد أعماله وأنه تحمس لها مؤكدا أن ابن الوز عوام.



كما تحدث عن الإنتقادات التي توجه للفنان السوري جمال سليمان وعدم اقتانه للهجة الصعيدية، وحول اعتزال الفنانة عبلة كامل أكد أنها لم تعتزل وإنما اختفت وهذا اختيارها.

وحول آخر أعماله وهو مسلسل ليلة السقوط، تحدث قائلا: رحت الموصل لدرجة إن فيه ألغام انفجرت فينا.