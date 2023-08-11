مات فجأة .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طرزان الغربية

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن طرزان الغربية حيث انتشرت حالة حزن كبيرة وسيطرت على أهالي محافظة الغربية أثناء تشييع جثمان هذا الشاب الذي أحبه الكثيرون.

النيابة العامة قد قررت دفن الجثمان وتكليف الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن ملابسات الحادث وإجراء تحرياتها حول الواقعة.

الدكتورة شيرين صلاح، أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية طب قصر العيني، كشفت عن أضرار المنشطات التي يحصل عليها اللاعبون في صالات الجيم.

https://www.youtube.com/watch?v=io5Sm3cfQRw

ومن أهم مخاطرها إن تناول لاعبي كمال الأجسام للمنشطات يمنع المخ من إفراز الهرمونات بشكل طبيعي، وقد تؤثر على القدرة الجنسية بشكل كبير.

وحذر الدكتور الحسين الشناوي، استشاري التغذية الرياضية وخبير المكملات الغذائية، من أن هناك تقارير تابعة للطب الشرعي تؤكد تضخم في عضلة القلب ومشاكل في الكبد والطحال وغيرها من الأمراض السرطانية والتي تؤدي إلى الوفاة بسبب المنشطات والهرمونات.