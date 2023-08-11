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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير شديد اللهجة من المهن الموسيقية لهؤلاء المطربين

نقابة المهن الموسيقية
نقابة المهن الموسيقية

كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، كواليس قرار الفنان مصطفى كامل بمنع أي شخص من مزاولة المهنة دون عضوية النقابة، مع اقتصار العمل على الموسيقيين المقيدين فى جداول نقابة المهن الموسيقية فقط.

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وقال المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نستهدف ضبط العميلة الفنية وممارسة المهنة فهناك ضوابط وضعت لممارسة الإبداع ولابد من حصول أي شخص يمارس المهنة على تصريح بالعمل من خلال القنوات الشرعية، لعدم الإخلال بالذوق العام.

 

المهن الموسيقية تطلق تحذير 

تابع الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، مصطفى كامل منع وأوقف حصول بعض الأشخاص على عضويات عن طريق المجاملات وهو ما أحدث خللا في سوق العمل فنرى أعضاء نقابيين يعانون البطالة وآخرين غير أعضاء يمارسون المهنة.

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