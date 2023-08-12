السعر الجديد لاغلى سيارة تقدمها ستروين في مصر .. صور

شهدت السيارة C5 اير كروس موديل 2023، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، حيث ارتفعت بقيمة قدرها 20 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، كما تعد هذه النسخة هي اغلى سيارة تقدمها ستروين في مصر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد للسيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023 في السوق المصري، بعد زيادات اغسطس، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

تأتي السيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023 بالكثير من التجهيزات، والتي تتضمن تقنيات الحماية والامان، بالاضافة إلى وسائل الرفاهية، مثل شاشة عرض داخلية، وسقف بانوراما، وحساسات حركة، وكاميرا للمتابعة، بينما تعتمد جميع الفئات على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات.

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

وتستمد ستروين C5 اير كروس موديل 2023 قوتها من محرك تيربو سعة 1600 سي سي، 165 حصان، و 240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى زمن تسارع يبلغ 9.4 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س، إلى جانب سرعة قصوى تصل لـ 200 كم/س.

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

السعر الجديد لاغلى سيارة تقدمها ستروين في مصر

الفئة الاولى ستروين C5اير كروس موديل 2023 بسعر مليون و340 ألف جنيه بدلاً من مليون و320 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C5اير كروس موديل 2023 بسعر مليون و465 ألف جنيه بدلاً من مليون و445 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ستروين C5اير كروس موديل 2023 بسعر مليون و515 ألف جنيه بدلاً من مليون و495 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ستروين C5اير كروس موديل 2023 بسعر مليون و615 ألف جنيه بدلاً من مليون و595 ألف جنيه.