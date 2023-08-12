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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الشعبة يفجر مفاجأة مدوية عن ظاهرة الأدوية المغشوشة

الأدوية المغشوشة
الأدوية المغشوشة

 

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، ان الأدوية المغشوشة والمهربة تمثل 10 % من سوق الدواء في العالم، لافتا إلى أن ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة موجودة في كل دول العالم من بينها أمريكا و أوروبا".

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وكشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حيلة خبيثة لأصحاب الصيدليات لبيع الدواء المهرب والمغشوش، من خلال طرح خصومات على أسعار الأودية مطالبا نقابة الصيادلة بضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات.

 

الأدوية المغشوشة

تابع الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، هذه الخصومات تثير الشكوك حول مصدر الأدوية وتشيرا إلى أنها مهربة أو مغشوشة بكل تأكيد، محذرا المواطنين:"متفرحش بالخصم دي جريمة".

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