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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقم صادم.. سعر فستان درة يثير ضجة على السوشيال ميديا

درة
درة

حضرت النجمة درة عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، الذي أقيم في مدينة العلمين، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة للغاية.

 

سعر فستان النجمة درة الأبيض

 

وظهرت درة وهي ترتدي فستان طويل باللون الأبيض بتصميم كت رفيع للغاية، وبزيل طويل من الخلف، وقد اختارت حقيبة ميتال باللون الفضي، مع حذاء ناعم باللون الفضي.

 

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سعر غير متوقع لـ فستان درة في تونس

 

وكان فستان درة من تصميم زينة زكي، ووصل سعره إلى 18 ألف و500 جنيه.

 

وقد قامت زينة برفع خصلات شعرها إلل الوراء بعمله ضفيرة طويلة للخلف.

 

وأكملت درة إطلالتها ببعض اللمشات الناعمة من المكياج، فقامت بإعتماد الالوان الترابية، فأختارت اللون الكشميري كاحمر شفاه، مع الكحل الاسود، والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

 

فيما اختارت درة بعض الإكسسورات الناعمة لتبرز من إطلالتها، فقد اختارت كولية وقرطين وخواتم واسورة باللون الفضي.

 

درة
درة
درة
درة
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