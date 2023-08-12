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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون بطانة.. فستان هيفاء وهبي يثير الجدل في حفلها بالساحل الشمالي  

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صور جديد، ونشرتها مع متابعيها عبر حشابها الرسمي على إنستجرام، وذلك من حفلها التي احيته في الساحل الشمالي، وقد ظهرت بإطلالة جريئة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي في الساحل الشمالي

 

وارتدت هيفاء وهبي فستان بلا بطانة طويل باللون الاسود والذهبي، وبدون اكمام شفافا من الدانتيل، وقد ارتدت تحته كورسية باللون الاسود، وقد ظهر بشكل كبير، وكان فستان هيفاء وهبي من تصميم رامي سلمون.

 

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تركت هيفاء وهبي شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناشب مع تفاصيل إطلالتها.

 

فيما اختارت هيفاء وهبي بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والذي يعتمد على الالوان الترابية، وهو ما ابرز من رقة ملامحها وجمالها الخلاب.

 

ولم تتكلف هيفاء وهبي في إرتداء الإكسسورات، فقد اخترات اساور وقرطين ناعمين، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

 

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي الساحل الشمالي تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

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