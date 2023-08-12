مواقع الغوص جنوبا هى الأقوى.. مشاهد خلابة ومغامرة مثيرة على سواحل البحر الأحمر

في رحلة مثيرة عبر سواحل البحر الأحمر، تتيح ما يقرب من 60 موقع غوص فرصة للغواصين لاستكشاف جمال العالم البحري الرائع، تمتد هذه المواقع على طول الشاطئ، بدءًا من مدينة الغردقة في الشمال وصولاً إلى أقصى جنوب البحر الأحمر، وتمتاز مواقع الغوص في الجنوب بجمالها الطبيعي الأخاذ وسلامتها البيئية.

أكد الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية، أن مواقع الغوص في الجنوب تشهد إقبالًا متزايدًا من قبل السياح، حيث يتوافد العديد من الزوار خصيصًا لاستكشاف هذه المناطق الساحرة. وتتمثل أبرز المواقع التي تحظى بإقبال كبير في سواحل مرسى علم، منها مركز غوص الغدير الصغير، وجبل الغدير، وشبرور الغدير، والغدير نفسه، ووادي الجمال، إلى جانب مناطق أخرى مثل الشيلينات وكلاوى.

من جهة أخرى، تعتبر مواقع الغوص في مرسى علم وجهة مثالية للغواصين الألمان والإيطاليين والإنجليز، حيث تقدم تجارب غوص فريدة من نوعها. وتعتبر هذه المناطق هي المواقع الوحيدة التي يمكن للزوار مشاهدة "الدوجنج" أو "عروس البحر"، وهو كائن بحري مميز يعيش في هذه المياه.

من جهة أخرى، أكد الدكتور غلاب أهمية الالتزام بالتعليمات التي تم وضعها من قبل وزارة البيئة للحفاظ على البيئة البحرية ضمن مواقع الغوص. تشمل هذه التعليمات ربط المراكب في المناطق المحددة، وعدم إلقاء المخلفات أو بقايا الطعام في الماء، ومنع الصيد داخل نطاق مواقع الغوص. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على التوازن البيئي للبحر الأحمر والحفاظ على تنوعه البيولوجي.

باختصار، تعتبر مواقع الغوص على سواحل البحر الأحمر من أهم الوجهات السياحية التي تجمع بين جمال الطبيعة البحرية والتزام الحفاظ على البيئة. تشكل تجارب الغوص في هذه المناطق فرصة استثنائية للاستمتاع بالتنوع البحري الفريد واكتشاف عالم مذهل يختزن الكثير من الأسرار والجمال.