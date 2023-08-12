عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواقع الغوص جنوبا هى الأقوى.. مشاهد خلابة ومغامرة مثيرة على سواحل البحر الأحمر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

في رحلة مثيرة عبر سواحل البحر الأحمر، تتيح ما يقرب من 60 موقع غوص فرصة للغواصين لاستكشاف جمال العالم البحري الرائع، تمتد هذه المواقع على طول الشاطئ، بدءًا من مدينة الغردقة في الشمال وصولاً إلى أقصى جنوب البحر الأحمر، وتمتاز مواقع الغوص في الجنوب بجمالها الطبيعي الأخاذ وسلامتها البيئية.

أكد الدكتور أحمد غلاب، مدير محمية الجزر الشمالية، أن مواقع الغوص في الجنوب تشهد إقبالًا متزايدًا من قبل السياح، حيث يتوافد العديد من الزوار خصيصًا لاستكشاف هذه المناطق الساحرة. وتتمثل أبرز المواقع التي تحظى بإقبال كبير في سواحل مرسى علم، منها مركز غوص الغدير الصغير، وجبل الغدير، وشبرور الغدير، والغدير نفسه، ووادي الجمال، إلى جانب مناطق أخرى مثل الشيلينات وكلاوى.

من جهة أخرى، تعتبر مواقع الغوص في مرسى علم وجهة مثالية للغواصين الألمان والإيطاليين والإنجليز، حيث تقدم تجارب غوص فريدة من نوعها. وتعتبر هذه المناطق هي المواقع الوحيدة التي يمكن للزوار مشاهدة "الدوجنج" أو "عروس البحر"، وهو كائن بحري مميز يعيش في هذه المياه.

من جهة أخرى، أكد الدكتور غلاب أهمية الالتزام بالتعليمات التي تم وضعها من قبل وزارة البيئة للحفاظ على البيئة البحرية ضمن مواقع الغوص. تشمل هذه التعليمات ربط المراكب في المناطق المحددة، وعدم إلقاء المخلفات أو بقايا الطعام في الماء، ومنع الصيد داخل نطاق مواقع الغوص. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على التوازن البيئي للبحر الأحمر والحفاظ على تنوعه البيولوجي.

باختصار، تعتبر مواقع الغوص على سواحل البحر الأحمر من أهم الوجهات السياحية التي تجمع بين جمال الطبيعة البحرية والتزام الحفاظ على البيئة. تشكل تجارب الغوص في هذه المناطق فرصة استثنائية للاستمتاع بالتنوع البحري الفريد واكتشاف عالم مذهل يختزن الكثير من الأسرار والجمال.

البحر الأحمر البيئة البحرية الحفاظ على البيئة الغردقة الوجهات السياحية جنوب البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريق الحل النهائي.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة كهربا

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

الذهب يصعد بقوة.. مفاجأ في سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 12 أغسطس

تنسيق الجامعات 2023.. كليات تقبل أقل من 70% لطلاب المرحلة الثانية

إزاى تحافظ على بطارية آيفون.. وتبيعه بسعر ممتاز

صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الاثنين

7 زلازل ضربت مصر| تنبؤات العالم الهولندي ما زالت تتحقق.. هزة قوية جديدة !

روان بن حسين الكويتية تخطف قلوب جمهورها بفستان مشجر

موضوعات متعلقة

استمرار أعمال النظافة بالشوارع الفرعية والرئيسية بالقصير

رئيس مدينة الغردقة يتفقد أعمال الإنشاءات بالممشى السياحي الجديد

حملة تفتيشية على 13 محلًا بالغردقة لمتابعة الأسعار وسلامة الأغذية

الكشف على 92 مواطنا بمدينة سفاجا خلال قافلة طبية للعيون

إحالة بلجيكى للجنايات بتهمة محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا بالغردقة

إقبال بريطاني لاستكشاف حطام سفينة دمرها هتلر في البحر الأحمر

على متن 128 رحلة.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 26 ألف سائح

بدء المرحلة الثانية للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

بملابس محتشمة...رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

أورتيجا يرد على اتهامات عمرو مصطفى للمطربين بـ «السرقة».. فيديو

السعودية.. شؤون الأئمة والمؤذنين تكشف تطورات الحالة الصحية للشيخ ماهر المعيقلي

التسمم أبرزها ..أضرار الإفراط في تناول مكملات فيتامين د ​​..تعرف عليها

إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة يتصدر اهتمامات الصحف

خبر سار لمستهلكي السجائر.. رجل ينهي حياة ابنة شقيقه بطريقة لا يتخيلها عقل.. مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. وأول تعليق من أورتيجا على خلافه مع أوكا |التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى الخميس| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذا ما يتعلق بمنخفض الهند

ممثلة شهيرة تطلب الدعاء لإصابتها بمتلازمة غريبة من نوعها

للإفطار.. طريقة عمل عجينة الطعمية في المنزل

5 استراتيجيات للتعامل مع الصدمات العاطفية والنفسية.. اصبر وكن لطيفًا

فيديو

الأسد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية شكلية ولم نصل لمرحلة وضع الحلول.. «فيديوجراف»

ذكرى رحيله.. 9 زيجات في حياة سناء شافع وأبرز أعماله الفنية

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ