مدينة القصير تُنفذ حملة مسائية لمتابعة خطوط سير سيارات الأجرة

نفذت إدارة المواقف والإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، حملة تفتيشية، لمعاينة واجهات سيارات الأجرة، للتأكد من تركيب اللافتات الموضحة لخط السير، في عدد من الشوارع الرئيسية.

من جانبه، أكد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، الاستمرار في الحملات على سيارات الأجرة "السرفيس"، وذلك لمراجعة خطوط السير والتأكيد على تطبيق تعريفة الركوب المقررة.

وفى سييق آخر نفذ قسم النظافة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب البحرالأحمر، والشركة المتعاقدة مع الوحدة، حملة لرفع كافة المخلفات وكنس الأتربة أسفل الجزر الجانبية بشوارع "الجمهورية، والعاشر من رمضان، وجامعة الدول العربية، وكمال الدين حسين، وبور سعيد والجمهورية، وأنور السادات"، ومناطق التقوى، والأمل، والتليفزيون، والمنطقة الحرفية، والعديد من المناطق.