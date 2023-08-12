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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنسبة 30%| أسباب ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها.. الشعبة تجيب

صدى البلد

أكد عادل غباشى رئيس شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية التجارية أن  أسعار الألبان  ومنتجاتها من الأجبان والزبادى ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 % ، نظرا لانخفاض المعروض من الألبان خلال فصل الصيف ، لافتا إلى  ان هناك حاله من الركود فى سوق منتجات الالبان من الاجبان والزبادى ، نظرا لارتفاع الأسعار.
 

وأضاف غباشي، في تصريحات لـ " صدى البلد "أن  ارتفاع أسعار الألبان يرجع إلى   ندرتها التي جاءت كنتيجة طبيعية لتداعيات أزمة الأعلاف، مشيرا إلى تخلص مزارع عدة من الأبقار المدرة للبن، ما تسبب في نقص الكميات الموجودة بالأسواق.
 

ونوة الى ان سعر المواشى المدرة للالبان الخام تصل الى 100 ألف جنيه، ووصل سعر كيلو اللبن البقري الي 15 جنيه، موضحا ان كمية الالبان المتاحة  او المنتجة فى السوق حاليا هى ثلث الانتاج ، حيث تراجع حجم الإنتاج من 6 ملايين طن إلى 4.5 مليون سنويا  


ولفت إلى وجود عجز في الألبان بنحو 35% يتم استيعاضها من خلال استيراد اللبن البودرة المجفف ومنتجات تامة الصنع، والتي ترتفع أسعارها عن سعر اللبن الخام، ما يجعل رفع سعر اللبن الخام منطقيا من أجل المحافظة على تربية المواشي والثروة الحيوانية.

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