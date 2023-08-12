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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. حلوان الأهلية تعلن تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أعلن مكتب القبول الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية عن مجموعة من التعليمات لطلاب الشهادة الثانوية (2022& 2023) (الثانوية العامة المصرية -  الثانوية المعادلة العربية – الثانوية المعادلة الأجنبية – الثانوية الأزهرية – مدارس ستيم – مدارس النيل).

وأهاب مكتب القبول الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية، بطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية المتقدمين على الموقع الإلكتروني للقبول، سرعة رفع صور المستندات العلمية والشخصية الخاصة بهم على موقــــع التقديم الإلكتروني الخاص بالجامعة، حتى يتم  الانتهاء من فحص الأوراق الخاصة بهم، خاصة طلاب الثانوية الإنجليزية IG  وطلاب الدبلومة الأمريكية AD - وطلاب الثانوية السعودية فيما يتعلق بالاختبارات التي تدخل في حساب المجموع الكلي للطالب.

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كذلك على طلاب الشهادة الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم – مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا، الالتزام  بالتقديم على  الأيقونة الخاصة بهم على موقــع التقديم الإلكتروني، وعـــــدم  التسجيل في الأيقونات الأخرى غير المخصصة لهم لعدم إحداث ازدواجية على الموقع، علماً بأنه سيتم تفعيل الأيقونـــــة الخاصة بهؤلاء الطلاب فور إعلان الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية  للعام الجامعي 2023/2024 ( تنسيق 2023).

كما نوه مكتب القبول الإلكتروني على الطلاب المصريين المحولين من الجامعات السودانية والروسية غير المعتمدة من المجلس الأعلــــى للجامعات والمتقدمين للتحويل المناظر بكلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية، الاستعداد لامتحـــان تحديـــد المستوى المقرر عقده بشكــل مركزي يوم الأحد الموافق 27/8/2023 بمقر كلية الهندسة بجامعة عين شمس.
 

مكتب القبول الإلكتروني جامعة حلوان الاهلية طلاب الشهادة الثانوية طلاب الشهادات المعادلة العربية الموقع الإلكتروني الثانوية الازهرية

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