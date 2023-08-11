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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كورال معهد قيثارة للموسيقى يتألقون في الحفل الغنائي الختامى بمعهد إعداد القادة

معهد قيثارة للموسيقى
معهد قيثارة للموسيقى من ذوى القدرات الفائقة

قدم كورال معهد قيثارة للموسيقى من ذوى القدرات الفائقة أداءً رائعاً في الحفل الغنائي الختامي للملتقى للطلاب ذوي القدرات الفائقة بالجامعات والمعاهد المصرية، الذي نُظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار مبدعون باختلاف٢.

 

وقد أشاد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، بجهود الدكتور كرم ملاك، رئيس مجلس إدارة معهد قيثارة للموسيقى وعميد كلية التربية الموسيقية السابق، لدعمه المستمر لذوي القدرات الفائقة وتنظيمه لحفل غنائي لفريق قيثارة للموسيقى "من ذوي القدرات الفائقة" خلال الملتقى القمى لطلاب ذوي القدرات الفائقة في الجامعات والمعاهد المصرية.

وأبدى مدير معهد القادة امتنانه للشباب  المشاركين الذين أبهروا الحضور خلال الحفل الذي شهد تنوعاً رائعاً في الفقرات، تميزت الفقرات بأغانٍ وطنية مثل "فيها حاجة حلوة" و"مصر بحبها" و"الأرض الطيبة"، بالإضافة إلى أداء رائع لأغانٍ فردية متنوعة وأناشيد دينية.

التعليم العالي والبـــحث الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة كريم همام مدير معهد إعداد القادة معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي

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