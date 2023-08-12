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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابعد عنهم فورا.. الأبراج الأكثر شرا

الأبراج الأكثر شرا
الأبراج الأكثر شرا

يعتبر الشر من السمات السيئة التي يتسم بها البعض، بغض النظر عن مقدار محاولاتهم، ولا يستطيع بعض الأشخاص كبح غضبهم وإحباطه، ويحوله البعض إلى قتال، بينما في أسوأ الحالات يبدأ البعض في التخطيط للقتل والانتقام بطرق شريرة.

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الأبراج الأكثر شرًا
برج العقرب
يمثل برج العقرب المخلوق السام الذي لن يتردد في لدغ شخص ما إذا شعر بذلك، هذه العلامة شريرة للغاية وماكرة، يمكنهم إنشاء أكثر الخطط تعقيدًا لتدمير شخص ما باستخدام خلسة شديدة.

برج الأسد
سيفعلون أي شيء لجذب الانتباه الذي يريدونه، يمكن لعقلهم الخبيث أن يفكر في عدة طرق للعب البغيض ورمي خصومهم في الوحل، بطريقة مدمرة للغاية، لن تفقد مواليد برج الأسد أي فرصة لتصبح مشهورة، حتى لو كان ذلك يعني أن عليهم قتل شخص ما.

برج العذراء 
يستخدم مواليد برج العذراء مهارات التحليل النقدي الخاصة بهم لاستخدامها عندما يتعين عليهم تطوير خطط شريرة من أجل إخماد الآخرين، هم ذو وجهين وسطحيين للغاية، سوف يجعلونك تصدق أنهم حقًا لطيفون وجيدون ، في حين أنهم يخططون للانتقام منك.

برج الحمل
هم بطبيعة الحال دفاعيون للغاية إذا تحدث أحدهم ضدهم ولم يسمح لأي شخص بالمرور عليهم، يكره الحمل ذلك عندما يسرق شخص ما الأضواء بغض النظر عن مدى قدرته على ذلك من برج الحمل، سوف يبتكرون خطة التشهير الأكثر مثالية لتوجيه خصمهم.

برج الثور
يولد الثور عنيد، لا ينبغي الاستخفاف بهم، يعتبر مواليد الثور عقول إجرامية عظيمة لا يخشون تجربة أخطر التكتيكات التي لا يمكن أن تضر فقط بالشخص الآخر ولكن أيضًا لثور.
 

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