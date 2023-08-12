نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن إغماء ماهر المعيقلي.. أطعمة تقضى على النحافة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تعتبر مشكلة النحافة لدى الرجال أمرًا مؤرقًا جدًا، فهو يؤثر على مظهرهم ويجعلهم يشعرون بعدم الثقة، مما يجعلهم يبحثون عن أطعمة تزيد وزن للرجال لكي يكتسبون الوزن بسرعة.

تعرض الشيخ ماهر المعيقلي للإغماء خلال خطبة الجمعة أمس، ولم يستطع بعدها إكمال الصلاة، وذلك نتيجة شعوره للإرهاق الشديد.

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، على خبر إغماء إمام المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي خلال صلاة الجمعة أمس.

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تشعر النساء بالفضول من اليوم الأول من الحمل لمعرفة نوع الجنين، وبالرغم من تشابه أعراض الحمل لدى أغلب النساء، إلا أن هناك بعض العلامات البسيطة التي يمكن أن تخلق فارقا في الحمل بولد عن الحمل ببنت.

حرصت كنزي عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.