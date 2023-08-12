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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان يعدد أسباب واحتمالات إغماء الشيخ ماهر المعيقلي| تفاصيل

الشيخ ماهر المعيقلي
الشيخ ماهر المعيقلي

 تعرض الشيخ ماهر المعيقلي  للإغماء خلال خطبة الجمعة أمس، ولم يستطع بعدها إكمال الصلاة، وذلك نتيجة شعوره للإرهاق الشديد.

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، على خبر إغماء إمام المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي خلال صلاة الجمعة أمس.

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كشف جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن أسباب واحتمالات إغماء إمام المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي.

كتب جمال شعبان:" الأسباب و الاحتمالات، الإجهاد الحراري، تراجع مؤقت في الدورة الدموية للمخ  واختلال في كهرباء القلب، اختلال في الدورة التاجية للقلب، ازدياد نشاط العصب الحائر ."

تابع: "المطلوب بعد الإنعاش والإفاقة و قياس الضغط والنبض والتنفس ونسبة الأكسجين  وعمل رسم قلب وموجات صوتية علي القلب وقياس انزيمات القلب والسكر العشوائي و التراكمي والكولسترول واليوريك اسيد ووظائف  الكلي هولتر واختبار المنضدة المائلة، مقطعية ورنين ع المخ والقلب،  يمكن نحتاج قسطرة للشرايين التاجية وكهرباء القلب."

 

ماهر المعيقلي جمال شعبان إغماء إمام المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي الدكتور جمال شعبان

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