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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير مكملات غذائية.. أطعمة تقضى على النحافة وتزيد الوزن للرجال

أطعمة تزيد الوزن
أطعمة تزيد الوزن للرجال   

تعتبر مشكلة النحافة لدى الرجال أمرًا مؤرقًا جدًا، فهو يؤثر على مظهرهم ويجعلهم يشعرون بعدم الثقة، مما يجعلهم يبحثون عن أطعمة تزيد وزن للرجال لكي يكتسبون الوزن بسرعة.

 

أطعمة تزيد الوزن للرجال 

 

ويمكن لاستخدام الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية في أن تزيد الوزن للرجال، وذلك دون اللجوء إلى المكملات الغذائية، أو الأدوية، ومن أبرز أطعمة تزيد وزن للرجال، ما يلي :

 

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لو بتعاني من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بسرعة

 

_ الأرز :

يعد الأرز من أرخص وأفضل الأكلات لزيادة الوزن حيث يحتوي كوب (158جراما) من الأرز الأبيض المطبوخ على 204 سعرات حرارية و 44 جراما من الكربوهيدرات ولهذا تناول الأرز الأبيض يجعله من أفضل أطعمة تزيد الوزن.

 

_ المكسرات :

وتناول المكسرات كوجبات خفيفة للتسالي فهي من أفضل الأغذية لزيادة الوزن؛ حيث يحتوي ربع كوب من اللوز على 170 سعرًا حراريًا و6 جرامات من البروتين و4 جرامات من الألياف و15 جرامًا من الدهون الصحية.

 

أطعمة تزيد الوزن للرجال 

 

_  اللحوم الحمراء :

تعمل اللحوم الحمراء على بناء العضلات عند تناولها، مما يساعد على اكتساب الوزن، وتعد اللحوم الحمراء ضمن أهم أطعمة تزيد الوزن للرجال.

 

_ البطاطس :

تحتوي البطاطس على كمية كبيرة من النشا والكربوهيدات.. لذا فهي تزيد مخزون الجليكوجين في العضلات، والذي يعتبر الوقود الأساسي لمعظم أنشطة الجسم، وتساعد على زيادة الوزن.

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