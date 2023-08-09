عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتعاني من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بسرعة

أطعمة تزيد الوزن
أطعمة تزيد الوزن بسرعة

نجد أن أغلب من يبحثون عن أطعمة تزيد الوزن بسرعة هم من  يعانون من مشكلة النحافة مثلما يعاني الكثير من السمنة

 

أطعمة تزيد الوزن بسرعة

 

ويرى البعض أنها ليست بالمشكلة الكبيرة، ولكن في الحقيقة اكتساب الوزن لمن يعاني من النحافة صعب للغاية.

 

بدون أدوية ومكملات.. أطعمة تزيد الوزن للرجال والأطفال

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

 

وتكثر المحاولات ولكن دون جدوى.. لذلك، جمعنا هناك بعض الأطعمة التي لها تأثير كبير في زيادة الوزن بشكل فعّال وصحي.

 

أطعمة تزيد الوزن بسرعة

 

_ منتجات الألبان.

_ الشيكولاتة الداكنة.

_ الحبوب الكاملة.

_ الدهون الصحية.

_ الفواكه المجففة.

_ البروتينات.

_ الأسماك الدهنية.

_ الكربوهيدرات الصحية.

_ المكسرات والبذور.

_ العصائر والمخفوقات الصحية.

الوزن زيادة الوزن السمنة النحافة أطعمة أطعمة تزيد الوزن أطعمة تزيد الوزن بسرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه.. كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا بفعل الخوف من أزمة مصرفية

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

من كفر غطاطي لـ الطالبية.. تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة الهرم

موضوعات متعلقة

كارثة.. احذر تناول هذا النوع من المشروم

خست كتير .. 10 معلومات عن سر فقدان وفاء مكي وزنها

وصفة شهية وغنية.. طريقة عمل ماش بوتيتو مناسبة للفطور 

تفاصيل رحلة شفاء «بيلا حديد» من مرض لايم المُزمن.. معلومات صادمة عنه

 تتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة منة فضالي الكاجوال في تركيا

حلوى كويتية.. طريقة عمل قرص عقيلي بخطوات سهلة وبسيطة

نشرة المرأة والصحة: عروس ترقص على عمود ورد فعل غير متوقع للعريس.. نسرين طافش تثير الجدل بفستان جريء.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

تعرف على علامات نقص فيتامين د عند الأطفال.. احذرها  

ترشيحاتنا

التنمية الصناعية تناقش فرص التعاون الصناعي المشترك مع كوريا الجنوبية

مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات

ضرب بنته لحد ما روحها طلعت.. والدة طفلة الشرقية تكشف كواليس كارثية

الوضع خطير.. روسيا تعلن إرسال تعزيزات عسكرية للحدود مع بولندا

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

حكم رادع من الجنايات ضد المتهمة بتزوير المستندات الرسمية فى الوايلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة واتهامات متبادلة بين مرتضى وشيكابالا.. قائد الزمالك ينفي إدعاء المعزول بالحجز على النادي

لو بتعاني من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بسرعة

ينتمي لسلالة بشرية غير معروفة.. عظم رضيع يثير حيرة العلماء| تفاصيل

أضرار كارثية لتناول البيض المسلوق قبل النوم

فيديو

عادوا من الموت.. كيف انتهك الذكاء الاصطناعي خصوصية النجوم

المسيح ينقذها.. سيرين عبد النور تروى معاناتها بسبب فقدانها القدرة على التنفس

بعد قبلته لداليدا خليل.. عمرو دياب يثير الدهشة بفيديو مسرب

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ