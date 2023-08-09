لو بتعاني من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بسرعة

نجد أن أغلب من يبحثون عن أطعمة تزيد الوزن بسرعة هم من يعانون من مشكلة النحافة مثلما يعاني الكثير من السمنة.

أطعمة تزيد الوزن بسرعة

ويرى البعض أنها ليست بالمشكلة الكبيرة، ولكن في الحقيقة اكتساب الوزن لمن يعاني من النحافة صعب للغاية.

وتكثر المحاولات ولكن دون جدوى.. لذلك، جمعنا هناك بعض الأطعمة التي لها تأثير كبير في زيادة الوزن بشكل فعّال وصحي.

أطعمة تزيد الوزن بسرعة

_ منتجات الألبان.

_ الشيكولاتة الداكنة.

_ الحبوب الكاملة.

_ الدهون الصحية.

_ الفواكه المجففة.

_ البروتينات.

_ الأسماك الدهنية.

_ الكربوهيدرات الصحية.

_ المكسرات والبذور.

_ العصائر والمخفوقات الصحية.