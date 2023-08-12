لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن مدينة ناصر وبعض قري الواسطي اليوم

اعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مدينة ناصر و مركز قروي الميمون بمركز الواسطي، اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/١٢ من الساعة ٩ مساءاً وحتى الساعة ٩ صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٨/١٣ لمدة ١٢ ساعة، وذلك لاستكمال أعمال الإصلاح بخط ٨٠٠ ملي جي آر خط طرد محطة مياه أشمنت بمركز ناصر الأمر الذي يتطلب إيقاف المحطة .



وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها.

وأضافت أنه للاستفسار و الشكاوي يرجي الأتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو موبايل.