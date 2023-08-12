بفستان مكشوف.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها من حفلها بالساحل الشمالي

شاركت النجمة نوال الزغبي صورا لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها حفلها في الساحل الشمالي، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة نوال الزغبي في الساحل الشمالي

واختارت نوال الزغبي فستان باللون الذهبي، بتصميم مفتوح عند منطقة الصدر و الخطر والبطن، وينتهي بهوت شورت، ويزين نهايات الفستان من الأسفل شراشيب طويلة.

وكان فستان نوال الزغبي من تصميم دار أزياء لابورجوازي، ويصلح هذا التصميم لنجمات الاستعراض أكثر.

وقامت نوال الزغبي بلم خصلات شعرها إلى الوراء، مع ترك خصلات منسدلة على وجهها لتبرز من إطلالتها.

فيما اختارت نوال الزغبي لمسات لافتة من المكياج، فقامت بإختيار احمر شفاه باللون الاحمر النبيتي، مع الماسكرا، والكحل الأسود، وآي شادو بألوان ترابية.

ولم تتكلف نوال الزغبي في ارتداء الإكسسورات؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة ساحرة وناعمة.

نوال الزغبي

نوال الزغبي