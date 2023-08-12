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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتهامه بالاتجار في العقاقير والأقراص المخدرة بالقليوبية

حبس المتهم
حبس المتهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس شخص لاتهامه بالاتجار في المواد والأقراص المخدرة ، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائى لفحصها.

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وتلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد تمكن ضباط مباحث القسم ضبط أحد الأشخاص بالترويج لعقاقير وأقراص مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ، قيام شخص بترويج الأقراص والعقاقير والأمبولات المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وأقراص منشطة متخذاً من صيدلية كائنة بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الاجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم وبحوزته (عدد 5424 أقراص وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية - 150 أمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية - 160 قرص منشط)، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

القليوبية قسم ثان شبرا الخيمة مدير المباحث الجنائية بالقليوبية شبرا الخيمة جهات التحقيق بالقليوبية

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