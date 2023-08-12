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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير بالشئون الروسية: نظام كييف يحاول تعويض فشله فى هجومه المعاكس

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الدكتور سمير أيوب، الخبير في الشئون الروسية، إن نظام كييف فقد الأمل في تحقيق أي إنجازات جراء الهجوم المعاكس الذي أعدَّ له لمدة عام، ودُعِّمَ بأحدث أنواع الأسلحة الغربية، ونتيجة لهذا الفشل يبدو أنه يحاول التعويض.

 

وأضاف أيوب، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هذا التعويض يبدو أيضًا أنه يظهر في استهداف شبه يومي للأراضي الروسية، وأحيانًا هذا الاستهداف يصل إلى العاصمة موسكو أو شبه جزيرة القرم عبر الطائرات المُسيّرة.

 

وأوضح الخبير في الشئون الروسية أن كل ذلك لن يغير مسار الأمور على جبهات القتال، لافتًا إلى أن الجيش الأوكراني أعدَّ نفسه جيدًا، وكانت لديه معدات غربية حديثة، لكن بعد هذا الفشل يبدو أن روسيا لم تقف عند خطوط وقف إطلاق النار.

 

وتابع: "كلما تشعر روسيا بأن الجيش الأوكراني منهك ومتعب على الجبهات، ويمكن أن تحدث بعض الخروقات، تحاول روسيا استثمار ذلك وتتقدم إلى الأمام، والذي لا يمكن أن نعتبره هجوما روسيا شاملا، ولكن تقوم به القوات الروسية على الجبهة الشمالية الشرقية".

 

كييف القاهرة الإخبارية موسكو جزيرة القرم شبه جزيرة القرم

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