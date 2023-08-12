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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من أعمال تطوير الشاطئ العام بمدينة أبوزنيمة

شاطئ ابو زنيمة
شاطئ ابو زنيمة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، الانتهاء من أعمال تطوير الشاطئ العام، وتزويده بكافة الخدمات، وفتحه لاستقبال مواطني المدينة وزائريها.


قال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطوير ورفع كفاءة الشاطئ العام بمدينة أبوزنيمة، وتزويده بكافة الإمكانيات  الخدمية لراحة المواطنين وزائري المدينة، وتضمنت أعمال التطوير إنشاء كافيه شوب للمشروبات والمأكولات السريعة، وتجديد منطقة "الكيدز اريا" وألعاب الأطفال،  وإعداد وتجهيز أماكن مخصصة للعائلات، وتركيب شماسي.


وأوضح المحافظ في تصريح اليوم السبت، أنه جرى التأكيد على رئيس المدينة بعدم فرض رسوم دخول الشاطئ وفتحه بالمجان لاستقبال المصطافين، مؤكدًا أن الشاطئ على مساحة 45 ألف متر مربع، بطول كيلو متر مربع.


وأشار إلى أنه جرى إنشاء الشاطئ على مرحلتين، الأولى تضمنت إقامة سور حول الشاطئ، لإضافة طابع الخصوصية واطمئنان الأسر على أطفالهم، وإنشاء كافتيريا لتقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين، وتجميل وتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تؤدي إليه، بينما تضمنت المرحلة الثانية أعمال الإنارة، ومشايات وبرجولات، وحديقة أطفال، وشماسي كخدمات على الشاطئ، لتصل التكلفة الإجمالية لتطوير الشاطئ 5 ملايين جنيه.

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جنوب سيناء شاطء ابو زنيمة تجهيز تطوير

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