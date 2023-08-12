زاد 170 جنيها فجأة.. قفزة في أسعار الذهب وهذا سعر عيار21 الآن..فيديو

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن سعر الذهب والدولار اليوم.



نبدأ بأسعار الدولار محليا، والتي مازالت تشهد استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 5 أشهر.



وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصرى 30.82جنيه للشراء و30.95جنيه

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.



وعن أسعار أشهر العملات الأجنبية والعربية فى البنك الأهلى فهى كالتالى:

سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" 33.72جنيه للشراء و 34.13 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني 39.08جنيه للشراء و 39.54 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري 35.03جنيه للشراء 35.49جنيه للبيع

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا عند 99.35جنيه للشراء و 100.40جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال السعودى عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطري 7.80 جنيه للشراء و8.46جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

__

وكان قد أعلن البنك المركزي، في بيان رسمي له ، بشرى سارة للمصريين ، وهى ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار ٧٧ مليون دولار عن الشهر الماضي

وقال البنك المركزي ان الاحتياطي النقدي سجل 34.٨٨ مليار دولار في نهاية يوليو بعد أن كان 34.٨٠١ مليار دولار في الشهر قبل الماضي

فالاحتياطي النقدي في مصر يتكون من حصيلة الصادرات المصرية والنقد الأجنبي و الاحتياطي الذهبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج و عوائد قناة السويس و السياحة.



ويكفي الاحتياطي النقدي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والخامات بواقع يجاوز ٧ اشهر متخطيا بذلك المعدلات العالمية.



ومساء الخميس قبل الماضي قررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.



من ناحيه اخرى أظهرت ودائع عملاء البنوك بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضي حوالى 1.53 تريليون جنيه مقابل 1.504 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة ب 1.48 تريليون جنيه في يناير 2023.



وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع القطاع العائلي الى 893.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 878.3 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 859.54 مليار جنيه في يناير 2023.

كما وصل حجم ودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية الى 90.83 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 93.82 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة ب 98.9 مليار جنيه في يناير 2023.



وصلت ودائع القطاع الخاص الي 508.2 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 494.9 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ480.7 مليار جنيه في يناير من نفس العام.

وسجل حجم ودائع عملاء القطاع الخارجي 37.544 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 43 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ44.325 مليار جنيه في يناير 2023.



وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %



والان نأتى للذهب والذى شهد قفزة فى الأسعار على المستوى المحلى وذلك بعد تذبذب في نطاق ضيق من التداولات لأكثر من شهر، ووسط تجاهل تام لانخفاض أسعار الذهب عالمياً.

ليرتفع سعر الذهب عيار 21 وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون الى 2320 جنيها للجرام وهو أعلى مستوى سجله منذ يوم 12 يونيو الماضي، بعد أن افتتح امس جلسة الخميس عند المستوى 2150 جنيها للجرام، ليسجل ارتفاع بنسبة 7.9% تقريباً بمقدار 170 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد سلسلة طويلة من انحصار التداولات بين مستويات 2150 – 2175 جنيها للجرام عيار 21.



على الرغم من ان سعر الذهب العالمي يتداول عند أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع، حيث سجلت سعر الأونصة العالمية أدنى مستوى عند 1913 دولار للأونصة، ليفقد الذهب منذ بداية الأسبوع 30 دولار تقريباً منخفضاً بنسبة 1.6%.



والان سنستعرض لحضراتكم اسعار اعيره الذهب بدون مصنعيه وفقًا لآخر تحديث كالتالى، مع العلم انه يتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب



سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 2,629 جنيها للبيع و 2,651جنيها للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22، 2,410 جنيهات للبيع و 2,430جنيها للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، 2,300 جنيه للبيع و 2,320جنيها للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 1,971 جنيها للبيع شراء 1,989 جنيها للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، 1,533 جنيها للبيع و 1,547 جنيها للشراء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12، 1,314 جنيها للبيع و 1,326 جنيها للشراء

وبلغ سهر الاونصة 81,749 جنيها للبيع و 82,459 جنيها للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب 18,400 جنيه للبيع و 18,560 جنيها للشراء



وعن اسعار المصنعية فقد قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول الشهر الماضي، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.



وسوف تكون اسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم المصنعة لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات.



وعن الاسباب التى أدت لهذا الارتفاع الكبير فى الذهب محليا

فكشف التقرير الفني لجولد بيليون عن ان أسعار الذهب بمصر، أثبتت عدم تأثرها بتغيرات السعر العالمي سواء خلال تداولات اليوم أو خلال الفترة الماضية التي شهدت تذبذب في نطاق ضعيف بغض النظر عن الارتفاعات والانخفاضات التي سجلها سعر الذهب العالمي.

وأشار التقرير إلى ان وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني كشفت عن ان هذا الارتفاع يجرى عن مراجعة التصنيف الائتماني لمصر بهدف خفضه، بعد أن خفضت تصنيف مصر الائتماني قبل 3 أشهر ليصل إلى التصنيف الائتماني الحالي عند B3 أي ما يعد أقل بـ 6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، كما أن مؤسسة سيتي جروب الأمريكية بالفعل خفضت نظرتها المتفائلة للسندات المصرية بسبب التقدم الضعيف في ملف بيع الأصول الحكومية، وأنها قد تكون غير كافية لتلافي المخاطر الاقتصادية.

كما أن أدوات الديون الدولارية لمصر خلال شهر أغسطس الجاري من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة لتخسر 3%، وذلك بعد أداء جيد خلال الشهر الماضي بعد اعلان الحكومة عن بيع أصول بمقدار 1.9 مليار دولار، بالإضافة الى موافقة صندوق النقد الدولي على تأجيل مراجعته الأولى حتى منتصف سبتمبر المقبل وجميعها عوامل دعمت صعود الذهب

و تسبب الدولار أيضا في السوق الموازية بعد فترة طويلة من الاستقرار، الأمر الذي يعكس تزايد المخاوف وعدم اليقين في الأسواق كما تزايد الطلب على السبائك والعملات الذهبية مؤخراً بالإضافة إلى الطلب المتوسط على المشغولات الذهبية بعد معاناة استمرت لأشهر من ضعف الطلب على المشغولات.

فالعوامل السابقة مجتمعة عملت على زيادة الضغط على أسواق الذهب المحلية وزيادة التوترات وعودة المخاوف إلى الأسواق.

والآن عادت السيولة النقدية لتتجه إلى أسواق الذهب من جديد، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وبالتالي تسعير الذهب ارتفع بالتبعية ليصبح الذهب مسعر حالياً في الأسواق على سعر صرف يقترب من 43.45 جنيه لكل دولار.

أيضاً قد تكون التغيرات العنيفة التي شهدتها أسعار الذهب نتيجة لتدخلات من قبل صناع وتجار الذهب في الأسواق لإعادة الحركة إلى أسواق الذهب بعد فترة طويلة من الاستقرار والتذبذب، ولا ترجع إلى العرض والطلب والتسعير المنطقي للسوق خاصة في ظل انخفاض أسعار الذهب عالمياً.