كليات تقبل من 70 ٪ في تنسيق المرحلة الثانية.. تعرف عليها

قدمت مذيعة صدي البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن كليات متاحة في تنسيق الجامعات المرحلة الثانية.



يستعد طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في مختلف الكليات المناسبة لهم، وذلك بعد المؤتمر الصحفي ١٣ أغسطس والذي تعقده الوزارة لإعلان موعد تسجيلهم، وكذلك نتيجة المرحلة الأولى، لذا نعرض لحضراتكم أهم الكليات والفرص لطلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة.

يبدأ طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة في الاستعداد لمعرفة الكليات المناسبة لهم وفق ما يحدده التنسيق هذا العام 2023.

لكن الطلاب يبحثون من الآن عن الكليات التي يكون مجموعها أقل من ٧٠٪؜، لذا نقدم لكم بعض الكليات التي تقبل بمجموع أقل من ٧٠٪؜ وفق عام 2022.

بالنسبة لشعبة علمي رياضة، والتي تستقبل طلاب من 65%, ككلية آداب انتساب موجه القاهرة، آداب انتساب موجه بنها، آداب سوهاج، دار العلوم انتساب موجه أسوان.



حقوق مدينة السادات، حقوق كفرالشيخ، آداب انتساب موجه عين شمس،حقوق انتساب موجه جنوب الوادي، تربية جنوب الوادي رياضة.

حقوق انتساب موجه بني سويف، حقوق انتساب موجه القاهرة، آداب انتساب موجه دمنهور، تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية طفولة دمياط رياض أطفال، تربية تعليم ابتدائي قناة السويس بالإسماعيلية، حقوق انتساب موجه الزقازيق، آداب انتساب موجه طنطا، تربية السويس رياضة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر، حقوق انتساب موجه أسوان، آداب انتساب موجه حلوان، حقوق انتساب موجه الإسكندرية.

حقوق انتساب موجه أسيوط، حقوق انتساب موجه عين شمس، آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم .

وبالنسبة لشعبة علمي علوم، نرصد لحضراتكم الكليات التي تقبل بمجموع 55%, بحسب تنسيق 2022.

وهم آداب انتساب موجه القاهرة، آداب انتساب موجه بنها، آداب سوهاج، دار العلوم انتساب موجه أسوان، حقوق مدينة السادات.

حقوق كفرالشيخ، آداب انتساب موجه عين شمس، حقوق انتساب موجه جنوب الوادي، تربية جنوب الوادي رياضة، حقوق انتساب موجه بني سويف.- حقوق انتساب موجه القاهرة.

آداب انتساب موجه دمنهور، تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية، تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال، تربية تعليم ابتدائي قناة السويس بالإسماعيلية.

حقوق انتساب موجه الزقازيق، آداب انتساب موجه طنطا، تربية السويس رياضة، تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر، حقوق انتساب موجه أسوان.

آداب انتساب موجه حلوان، حقوق انتساب موجه الإسكندرية، حقوق انتساب موجه أسيوط، حقوق انتساب موجه عين شمس، آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

ونذكر حضراتكم بموعد المؤتمر الصحفي الذي ستم فيه إعلان نتيجة المرحلة الأولى ظهر الإثنين 14 أغسطس، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

ويتم في المؤتمر الإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة وتسجيل رغباتهم في الكليات المختلفة.

ويكون تسجيل الراغبات لطلاب المرحلة الثانية من خلال التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024، وذلك مع معامل جاهزة وخاصة بالتنسيق، في وجود موظفين وكوادر مدربة يساعدون الطلاب على التسجيل بالتنسيق.

وعن الكليات الشاغرة في المرحلة الثانية للثانوية العامة عام 2022, للشعبة العلميةالطب البيطري، التمريض، العلوم، الزراعة، الجامعات التكنولوجية الحاسبات والمعلومات.

لذكاء الاصطناعي، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن، الآثار، الإعلام، وباقي الكليات النظرية.

شعبة الرياضيات الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، التخطيط العمراني، فنون جميلة عمارة الجامعات التكنولوجية.

الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن، الإعلام، الآثار، الفنون التطبيقية، باقي الكليات النظرية.

بالنسبة للشعبة الأدبية كانت الكليات الشاغرة في المرحلة الثانية كليات التربية، كليات الآداب، كليات الحقوق، كلية السياحة والفنادق، كليات الخدمة الاجتماعية.