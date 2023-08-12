تصنيع الزيوت واللحوم والأسماك.. برنامج تدريبي مجاني بمعهد تكنولوجيا الأغذية

قال الدكتور شاكر عرفات رئيس معهد تكنولوجيا الأغذية، إن المعهد ينظم برنامجا تدريبىا مجانا لعدد 150 طالب و طالبة من الجامعات المصرية، حيث يتضمن البرنامج محاضرات عامة للتعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف المعهد و رسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى بالإضافة الى تدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فى إعداد طلاب الجامعات المصرية و الإرتقاء بمستواهم التعليمى و التقنى لتأهليهم لسوق العمل فى قطاع التصنيع الغذائى أحد أهم القطاعات الصناعية المؤثرة فى الإقتصاد المصرى و المسئول عن توفير غذاء آمن صحيا.



ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة و كيل المعهد أن البرنامج التدريبى يتضمن أيضا التعرف على الجديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على الإستفادة من مخلفات مصانع الأغذية و التدريب على الإختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية و الحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و صلاحيتها للإستهلاك الأدمى بالإضافة الى تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.