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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تصنيع الزيوت واللحوم والأسماك.. برنامج تدريبي مجاني بمعهد تكنولوجيا الأغذية

صدى البلد

قال الدكتور شاكر عرفات رئيس معهد تكنولوجيا الأغذية، إن المعهد ينظم برنامجا تدريبىا مجانا لعدد 150 طالب و طالبة من الجامعات المصرية، حيث يتضمن البرنامج محاضرات عامة للتعرف على أقسام ووحدات المعهد البحثية ورؤية وأهداف  المعهد و رسالته فى تطوير قطاع  التصنيع الغذائى  بالإضافة الى تدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية فى إعداد طلاب الجامعات المصرية و الإرتقاء بمستواهم التعليمى و التقنى لتأهليهم لسوق العمل فى قطاع التصنيع الغذائى أحد أهم القطاعات الصناعية المؤثرة فى الإقتصاد المصرى و المسئول عن توفير غذاء آمن صحيا.


ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة و كيل المعهد أن البرنامج التدريبى يتضمن أيضا التعرف على الجديد فى طرق حفظ الأغذية لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على الإستفادة من مخلفات مصانع الأغذية و التدريب على الإختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية و الحسية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و صلاحيتها للإستهلاك الأدمى بالإضافة الى  تدريب الطلاب على استخدام جميع الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة.

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