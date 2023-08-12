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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور جديدة من حفل محمد رمضان في السعودية.. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

أحيا المطرب محمد رمضان حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الجمعة فى الرياض، وسط حضور الآلاف من الجمهور هناك.

وقدم محمد رمضان خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني فيلمه الجديد ع الزيرو.

وقدم رمضان خلال الحفل أغنية خمسة كل خميس التى طرحها مؤخرا وتم حذفها من على اليوتيوب بسبب حقوق الملكية.
 

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

انتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر للفنان محمد رمضان أثناء عرض فيلمه “ع الزيرو” فى المملكة العربية السعودية بالرياض. وظهر محمد رمضان فى الفيديو وهو وسط جمهوره بينما يقتحم عليه أحد المعجبين المكان ويحضنه وينهار من البكاء.

وحرص محمد رمضان على تهدئته وردد المعجب قائلا : بحبك بحبك. احتفل أمس؛  الفنان محمد رمضان  بالعرض الخاص لفيلمه ع الزيرو ؛ في الرياض.

 

محمد رمضان

ونشر محمد رمضان مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وعلق قائلًا: من عرض فيلم ع الزيرو أمس في الرياض، حب وحسن استقبال متوقع من الجمهور السعودي الغالي الداعم لي منذ بدايتي، شكرًا السعودية ملكا وولي العهد وشعبا.. ثقة في الله نجاح دائما وأبدا.

يذكر أن الفيلم يناقش قصة إنسانية لمعاناة أب فقير مع مرض ابنه و محاولة إنقاذ حياته، و لكن تتطور الأحداث و يصبح من الأغنياء.

الفيلم بطولة النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي, شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل و أحمد العدل و استوديوهات ڤوكس.

 

محمد رمضان المطرب محمد رمضان ع الزيرو خمسة كل خميس أغنية خمسة كل خميس

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