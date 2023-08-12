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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير لسفن الشحن الدولية بالابتعاد عن المياه الإيرانية في مضيق هرمز

صدى البلد

حذرت القوات البحرية المدعومة من الغرب في الشرق الأوسط، يوم السبت، الشاحنين الذين يسافرون عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بالابتعاد قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية لتجنب الاستيلاء عليها، في تحذير صارخ وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

 

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، وجه تحذير مماثل للشاحنين في وقت سابق من هذا العام قبل أن تستولي إيران على ناقلتين مسافرتين بالقرب من المضيق، المصب الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره 20٪ من نفط العالم.

 

بينما تقترب إيران والولايات المتحدة الآن من صفقة واضحة من شأنها أن تؤدي إلى رفع تجميد مليارات الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية مقابل الإفراج عن 5 إيرانيين أمريكيين محتجزين في طهران، يُظهر التحذير أن التوترات لا تزال مرتفعة في البحر. بالفعل، تستكشف الولايات المتحدة خططًا لنشر قوات مسلحة على سفن تجارية في المضيق لردع إيران وسط حشد القوات والسفن والطائرات في المنطقة.

 

وأقر تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس في الشرق الأوسط، بالتحذير، لكنه رفض مناقشة تفاصيل حوله.

 

وقال هوكينز إن مجموعة بحرية مدعومة من الولايات المتحدة، تخطر البحارة الإقليميين بالاحتياطات المناسبة لتقليل مخاطر الاستيلاء على أساس التوترات الإقليمية الحالية، والتي نسعى إلى وقف تصعيدها. يُنصح السفن بالعبور بعيدًا عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان.

 

بشكل منفصل، حذرت منظمة بحرية يقودها الاتحاد الأوروبي تراقب الشحن في المضيق، من احتمال هجوم على سفينة تجارية مجهولة العلم في مضيق هرمز في غضون 12 إلى 72 ساعة القادمة، حسبما ذكرت شركة المخابرات الخاصة أمبري.

 

حذرت الشركة من أنه في السابق، وبعد إصدار تحذير مماثل، استولت السلطات الإيرانية على سفينة تجارية بحجة كاذبة.

 

ولم ترد البعثة التي يقودها الاتحاد الأوروبي في مضيق هرمز، على الفور على طلب للتعليق.

 

لم تقر إيران عبر وسائل إعلامها الرسمية بأي خطط جديدة لاعتراض السفن في المضيق. ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

 

يقع مضيق هرمز في المياه الإقليمية لإيران وعمان، ويبلغ عرض أضيق نقطة فيه 33 كيلومترًا فقط. عرض ممر الشحن في أي من الاتجاهين هو 3 كيلومترات فقط. أي شيء يؤثر عليها ينتشر في أسواق الطاقة العالمية، مما قد يرفع سعر النفط الخام. ثم يتحول ذلك إلى المستهلكين من خلال ما يدفعونه مقابل البنزين ومنتجات النفط الأخرى.

 

كانت هناك موجة من الهجمات على السفن المنسوبة إلى إيران منذ عام 2019، بعد أن سحبت إدارة ترامب من جانب واحد أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وإعادة فرض عقوبات ساحقة على طهران.

مضيق هرمز ايران الولايات المتحدة حرب الناقلات

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