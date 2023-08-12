تسبب مشاكل صحية خطيرة.. هؤلاء ممنوعون من تناول الطماطم

تتميز الطماطم بقيمتها الغذائية العالية، وتحتوي على فيتامينات ومعادن، تمد الجسم بفوائد صحية عديدة،حيث تدخل في عدد كبير من الأطباق والاكلات ،لا يمكن الاستغناء عن الطماطم في معظم الأطعمة اليومية ،بالرغم من أن الطماطم تتميز بالعديد من الفوائد الصحية التي تقدمها للجسم، هناك أمراض قد تمنعك من تناولها، لأنها تؤثر سلبًا على صحة المصابين بها ووفقاً لموقع"Medical daily" نرصد في هذا التقرير الاشخاص الممنوعون من تناول الطماطم



ممنوعون من تناول الطماطم:



المصابون بالتهاب وقرحة المعدة فهؤلاء ممنوعون من تناول الطماطم لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض العضوية، ويُنصح من يعاني من هذه الأمراض بضرورة تناول مشتقات الطماطم مثل الكاتشب ومعجون الطماطم.



مرضى الكلى.. من المعروف أن الطماطم من الأطعمة الغنية بمعدن البوتاسيوم، لذلك يجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة الحد من تناول الطماطم؛ حيث أن زيادة مستويات البوتاسيوم في الجسم أمر ضار وخطير على هؤلاء المرضى ويمكن أن يسبب لهم عدة مضاعفات.

الحساسية.. على الرغم من احتواء الطماطم على العديد من العناصر الغذائية الهامة وتزويدها للجسم بالكثير من الفوائد الصحية، إلا أن هناك بعض الأفراد الذين يعانون من الحساسية تجاهها، وهنا يكون الحل استبدالها بغيرها من الأطعمة التي تحقق لهم فوائد الطماطم.

مرضى القولون.. تعمل الطماطم على تهيج القولون للأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي، أما الأشخاص العاديون فلا تسبب لهم الطماطم مشاكل بالقولون.