مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: الاتحادات الطلابية بها كوادر وكنز أفكار داخل الجامعات

ألتقي النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقادة الإتحادات الطلابية من مختلف الجامعات، بتنظيم من جامعة المنصورة، للاستماع لتحدياتهم ومقترحاتهم في ملف الاتحادات الطلابية لطرحها في الحوار الوطني وتقديم التوصيات لرئيس الجمهورية.

وأعرب فتحي، عن سعادته بقادة الإتحادات في الجامعات المصرية بملتقى شباب الجمهورية الجديدة بتنظيم من جامعة المنصورة، مؤكدا أن الاتحادات الطلابية يوجد بها كوادر شبابية وكنز أفكار داخل الجامعات المصرية .

وأوضح مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني أنه استمع إلي توصيات القيادات الموجودة من الشباب من تحديات ومقترحات في ملف الاتحادات الطلابية، لافتا إلي أنه فخور بكم الأفكار التي سمعها من الشباب، وشعورهم بالمسؤولية تجاه مستقبل الاتحادات الطلابية، كما أنه سيتم تواجدهم في جلسة الاتحادات الطلابية في الحوار الوطني لطرح كل التوصيات وتقديمها لرئيس الجمهورية.

وأضاف النائب أحمد فتحي، أنه يري أن هؤلاء الشباب ليس فقط شباب الجمهورية الجديدة، وإنما هم قادة دول، ويجب أن يتم تسليط الضوء عليهم والاستماع إلي أرائهم واقتراحاتهم، بالإضافة إلى تدريبهم وتمكينهم كأحد أهم أولويات القضايا التي تشغل لجنة الشباب في الحوار الوطني.

وأشار فتحي، إلي أنه خلال القاء وأضح إلي قادة الإتحادات الطلابية جهود مؤسسة شباب القادة في ملف دعم وتدريب وتمكين الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات، موجها الشكر إلى جامعة المنصورة على الاستضافة الكريمة وعلى رعايتها للطلاب وحرصها على الاهتمام بالاتحادات الطلابية.