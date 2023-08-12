عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري طب حالات حرجة يكشف مفاجأة عن متحور إيريس العالمي .. فيديو

إيريس
إيريس

كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، عن متحور جديد من كورونا يحمل اسم "إيريس" أو "EG.5" ينتشر في 51 دولة حول العالم.

txt

إيريس .. مفاجأة سارة للعالم بشأن متحور كورونا الجديد

txt

فؤاد عودة: متحور ايريس غير خطير.. وليس له مضاعفات على الصحة


وقال سليمان ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "انتشار الفيروسات التنفسية شيء طبيعي"، لافتا: "المتحورات التطور الطبيعي لكل الفيروسات التنفسية".

 

وأضاف: "خرجنا من جائحة كورونا لكن ما زال القلق متواجدا حول ظهور متحور يكون أشد شراسة أو مقاوم للقاحات"، لافتا: "المتحور الجديد الذي تم الإعلان عنه "إيريس" لا يسبب أعراض خطيرة لكنه أكثر انتشارا بنسبة 20% من المتحورات السابقة".

وأشار الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن،: "لا يوجد أي دليل يؤكد أن المتحور "إيريس" أشد خطورة، وهو متحور فرعي من أوميكرون".

آيريس الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة الحالات الحرجة استشاري طب الحالات الحرجة الدكتور حاتم سليمان انتشار الفيروسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

بعائد 40 %| أفضل 4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية.. تفاصيل

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

أمطار بعدة مناطق | الأرصاد تزف بشرى للجميع

22 دقيقة الأربعاء المقبل | إعلان مهم من البحوث الفلكية

أوسوريو طلب خروجه | الزمالك يعلن خبرا مهما بشأن لاعب الفريق

سوريا تحمل أمريكا هجوم داعش جنوب شرق دير الزور

مهما كان سنك .. عادات تضمن لك الصحة في أي عمر

استشاري طب حالات حرجة يكشف مفاجأة عن متحور إيريس العالمي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

مؤلف شاب عمل مع الكبار| إيهاب بليبل: هنيدي صاحب فكرة مرعي البريمو.. وأمير كرارة خفيف الظل.. وهشام ماجد سبب دخولي عالم الفن.. حوار

فيديو

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

فيديو مرعب لـ "مستذئب" يقتل الشباب باليمن.. ما القصة |فيديو جراف

بعد زلزال شمال دمياط.. العالم الهولندي يحذر: انتظروا هزة أرضية مدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ