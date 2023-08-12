استشاري طب حالات حرجة يكشف مفاجأة عن متحور إيريس العالمي .. فيديو

كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، عن متحور جديد من كورونا يحمل اسم "إيريس" أو "EG.5" ينتشر في 51 دولة حول العالم.



وقال سليمان ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "انتشار الفيروسات التنفسية شيء طبيعي"، لافتا: "المتحورات التطور الطبيعي لكل الفيروسات التنفسية".

وأضاف: "خرجنا من جائحة كورونا لكن ما زال القلق متواجدا حول ظهور متحور يكون أشد شراسة أو مقاوم للقاحات"، لافتا: "المتحور الجديد الذي تم الإعلان عنه "إيريس" لا يسبب أعراض خطيرة لكنه أكثر انتشارا بنسبة 20% من المتحورات السابقة".

وأشار الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن،: "لا يوجد أي دليل يؤكد أن المتحور "إيريس" أشد خطورة، وهو متحور فرعي من أوميكرون".