أوسوريو طلب خروجه | الزمالك يعلن خبرا مهما بشأن لاعب الفريق

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ، يدرس إعارة محمد حسام "بيسو" لاعب وسط الأبيض الصاعد بعد قيده في القائمة الأولى للفريق في الفترة الأخيرة.

واكد المصدر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك يرغب في خروج اللاعب وبعض الناشئين للإعارة لاكتساب مزيد من الخبرات والحصول على فرصة أكبر للمشاركة.



كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن ملامح قائمة الفريق الأبيض الأولى للموسم الجديد، والتي تم قيدها مؤخرا بالاتحاد المصري لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن القائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمود شبانة - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - حمدي علاء - يوسف إبراهيم " أوباما" - محمد حسام "بيسو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

واستقر المدير الفني الكولومبي على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.