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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من نتنياهو بشأن صفقة أمريكا وإيران: سجناء مقابل أموال مجمدة

نتنياهو
نتنياهو

وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، انتقادات إلى واشنطن وسط تقارير عن التفاهمات الناشئة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، انتقد مكتب نتنياهو صفقة إيران وواشنطن "سجناء مقابل أموال مجمدة"، واصفًا إياها بالناقصة.

 

وأضاف مكتب نتنياهو في بيان أن "موقف إسرائيل واضح: الترتيبات التي لا تفكك البنية التحتية النووية الإيرانية، لا توقف طموحاتها النووية بل توفر فقط الأموال التي ستصل إلى وكلاء الإرهاب المدعومين من إيران".

والخميس الماضي، أفرجت إيران عن 4 أمريكيين كانوا محتجزين في سجن إيفين، ونقلتهم إلى الإقامة الجبرية، مع سجين أمريكي خامس يخضع للإقامة الجبرية أيضاً.

وتأتي هذه الخطوة للإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل السماح لهؤلاء المساجين بمغادرة إيران.

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