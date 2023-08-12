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رئيس التحرير
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اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد احمد دياب

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن التظلمات الخاصة بالثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الثانوية العامة الخاصة بكل طالب ناتجة عن تصحيح أوراقه بدون أي تبديل أو تلاعب أو تغيير ، و كل طالب حصل على حقه كامل وفقا لإجاباته المدونة في ورقة إجابته .
 

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ان كل طالب سيجد أوراق اجابته التي لا يمكن إنكارها أو التلاعب فيها ،وقال أيضا إنه تم وضع باركود أعلى وأسفل ورقة الأسئلة وورقة اجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية لكل طالب؛ للتأكيد على أن الورقة تخص الطالب أثناء التظلم وذلك لضمان حقه عند إطلاعه على الإجابة.

https://www.youtube.com/watch?v=OyZm0UA-3ns



وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات فى لجان امتحانات الثانوية العامة لمنع عمليات الغش، و تم استخدام الكاميرات فى اللجان، والعصا الإلكترونية فى تفتيش الطلاب؛ وذلك لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.


واخيرا قال إن الدرجة التى حصل عليها طلاب الثانوية العامة هذا العام، تتسم بالعدالة والشفافية، وأن كل طالب له الحق في التظلم،وفي حالة استحقاق الطالب لأي درجات سيحصل عليها فورًا.


ومن المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  بيانا رسمياً للكشف عن أعداد الطلاب المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2023 ، وعدد الطلاب الذين اكتشفوا درجات مستحقة لهم .

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