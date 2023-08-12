3 أطعمة فعالة لعلاج الدوالي يجب تناولها يوميا .. اكتشفها

تعد الدوالى من أكثر المشكلات الصحية شيوعا وتصيب أماكن متعددة في الجسم ولكن أشهرها القدمين.

وفقا لموقع "فارمسي"نعرض لكم أهم الأطعمة التى يجب تناولها بشكل يومي لعلاج الدوالي.

الزنجبيل يمتلك العديد من الفوائد الصحية مثل تحسين تدفق سوائل الجسم وتنشيط الدورة الدموية في الجسم ، كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع .

تستطيع استخدام الزنجبيل للتخلص من الدوالي ويمكنك إضافة الزنجبيل الطازج إلى نظامك الغذائي للتخلص من الدوالي.

يمكنك أيضًا صنع شاي الزنجبيل الطازج لتخفيف الدوالي.

الثوم

يمكنك تناول الثوم للتخلص من الدوالي ويمكن أن يساعد الثوم في تحسين الدورة الدموية وتقليل ضغط الدم ، وتحسين التورم والدورة الدموية المرتبطة بالدوالي الوريدية.

يمكنك تضمين الثوم الطازج في نظامك الغذائي عن طريق إضافته إلى أطباق مختلفة.

الكابسين

الكابسين عبارة عن مادة حارقة توجد في التوابل الطبيعية مثل الشطة والفلفل الأسود وهى فعالة في علاج الدوالى

تنبيه يجب استشارة الطبيب قبل تناول هذه الأطعمة خاصة لمن يعانون من مشاكل صحية أخرى