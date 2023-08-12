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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السديس يزوره .. تطورات الحالة الصحية لـ ماهر المعيقلي

السديس وماهر المعيقلي
السديس وماهر المعيقلي

حرص رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعدد من أئمة وخطباء المسجد الحرام، على زيارة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به أمس أثناء أدائه صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.

واطمأن الشيخ السديس وكل من الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، والشيخ الدكتور عبدالله الجهني، والشيخ الدكتور ياسر الدوسري، على صحة الشيخ المعيقلي، داعين الله أن يمن عليه بالشفاء والصحة.

من جهته، أعرب الشيخ ماهر المعيقلي عن شكره لرئيس الشؤون الدينية والأئمة الحاضرين على هذه البادرة، مؤكدًا أن سؤال الشيخ السديس واطمئنانه كان لها الأثر الطيب، مثمنًا حرصه ومتابعته المستمرة والدائمة لأئمة وخطباء الحرمين الشريفين.

وكانت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي أصدرت أمس الجمعة بيانًا قالت فيه، إن الشيخ ماهر المعيقلي تعرض لإعياء وإرهاق في آخر خطبة الجمعة وأول الصلاة، ولم يستطع بعدها إكمال الصلاة.

وبحسب بيان رئاسة الحرمين؛ فقد قال المتحدث الرسمي لرئاسة شئون الحرمين، أن رئيسها الدكتور عبد الرحمن السديس، تدخل وآم الناس في صلاة الجمعة، مبينة أن المشروع في مثل ذلك أن يتأخر الإمام ويقدم رجلًا من القوم يتم بهم الصلاة ويأتم هو به.

السديس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الدكتور ياسر الدوسري الدكتور عبدالله الجهني ماهر بن حمد المعيقلي

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