نقيب الفلاحين بكفر الشيخ: نعتزم زيارة مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

أعلنت المهندسة زينب عبدالباري نقيب الفلاحين بكفر الشيخ عزمها زيارة المشروع القومي للصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب ردا علي المشككين والذين يحاولون بشتي الطرق بالتعاون من التشكيك في أعظم مشاريع مصر الزراعية في العصر الحديث.

وأضافت عبدالباري خلال تصريحات له، أنها وبتوجيهات من الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ستتوجه بوفد من نقابة كفر الشيخ وبصحبة مجموعه من الإعلاميين لزيارة الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب لفضح مخطط الإرهابيين للتشكيك في كل انجاز مصري.

وأشارت عبدالباري إلى أنها تدعو كل الراغبين في معرفة الحقيقه ان يزوره الموقع لدحض كل الشائعات والوقوف بانفسهم علي حجم الإنجازات .



وأكدت عبدالباري أن رغبة هؤلاء في تشويه كل إنجاز يعمي أبصارهم ولا يدركون ان نظام الصوب الزراعية يحتاج من آن لآخر للتطهير والتشميس ورفع الأغطية بعد كل موسم زراعي.

وأضافت أن معظم أنواع الخضروات المنزرعة داخل الصوب لها عمر معين ثم تحصد أو تقلع لزراعة محصول آخر، مؤكدة ان الصوب الزراعية من أفضل المشاريع القومية العملاقة في المجال الزراعي، فهي تزيد الإنتاج من وحدة المساحة خمسة أضعاف، وتنتج منتجا أعلى جودة من الأرض المكشوفة.

وأوضحت أنها توفر في المستلزمات الزراعية وتقي النبات من التغيرات المناخية وتزيد من الدخل من العملات الأجنبية، وتساهم في عدم انفلات الأسعار، ولولا الصوب الزراعية هذا الموسم لتضاعفت أسعار الخضراوات.