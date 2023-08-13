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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غير كده يبقي بيتحارب.. عمرو الدرديري يهاجم الأهلي

صدى البلد

شن الناقد الرياضة عمرو الدرديري، عبر حسابه بموقع فيسبوك، هجوما علي النادي الأهلي.

وكتب عمرو الدرديري: "محاربة الأهلي من وجهة نظر كل الأهلاوية هو وجود تنافس في أي موسم أو خسارة الأهلي لأي لقب، المطلوب انك تخسر وتكون ديكور ويستحوذ الأهلي على كل الألقاب ودوري بمواعيد تفصيل ويكون هو الوحيد اللي عنده قدرات مادية، غير كده يبقي الأهلي بيتحارب، مش كده ولا ايه؟!.

 

وقررت إدارة النادى الأهلى إقامة حفل ضخم لتكريم الفرق الرياضية التى حققت بطولات فى موسم 2022ــ2023 والتى وصلت الى 26 بطولة، وعلى رأسها الفريق الأول لكرة القدم الذى حصد 5 بطولات وهي: (السوبر المصرى بنسختيه والدورى الممتاز ودورى أبطال إفريقيا وكأس مصر).

 

وحددت الإدارة يوم 23 أغسطس الحالى، موعدا للحفل الكبير الذى سيشهد توجيه الدعوة لكل الفرق الرياضية التى حققت البطولات ورموز النادى فى كل الألعاب ورؤساء ومجالس إدارة النادى السابقين ووزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية.

 

ويبدأ تجمع الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق تدريباته فى اليوم التالى للحفل، ثم السفر لمعسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد.

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