إبراهيم عبد الجواد: كريستيانو رونالدو تركيبة استثنائية

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بالبرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تتويج النصر السعودي بطلا لكأس البطولة العربية بعد الفوز علي الهلال بماراثون طويل بنتيجة 1/2.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: ‏تركيبة استثنائية كبني آدم قبل ما يكون لعيب كورة.. يعني أياً كانت شغلتك ينفع تتعامل معاه علي انه الكتالوج بتاع الارادة والاتقان والاستمرارية وحاجات تانية كتييير قوي ‎#رونالدو.

وشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو جمهوره عدة صورا موجة رسالة لفريقه بعد تتويج نادي النصر السعودي بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه بموقع إنستجرام: فخور للغاية بمساعدة الفريق في الفوز بهذه الكأس المهمة للمرة الأولى، شكراً لكل من شارك في هذا الإنجاز العظيم في النادي ولأفراد عائلتي وأصدقائي لكونهم بجانبي دائمًا، دعم رائع من معجبينا! أيضًا.. ملك لك.

وتُوج نادي النصر بطلًا لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الصعب على مواطنه الهلال بهدفين مقابل هدف.