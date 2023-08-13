خبيرة تغذية تحذر من خطورة السكريات على النوم والعصبية.. فيديو

حذرت خبير التغذية، الدكتورة جيهان الدمرداش، كبار السن والأطفال من خطورة الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، خاصة الأشخاص الذين لديهم نقص في عنصر الماغنسيوم بالجسم.

وقالت جيهان الدمرداش، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات» المذاع على قناة صدى البلد، إن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكر، يسبب مشاكل مختلفة مثل: «عدم القدرة على النوم، التوتر، عصبية».

وتابعت: تناول الأطعمة الغنية بالسكريات تمد الجسم بالطاقة لفترة قصيرة، ثم يحدث نوع من الخمول بالجسم، ولكن تناولها بصورة مفرطة تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى الإصابة بالسمنة.

الإفراط في تناول شرب القهوة

وأوضحت خبيرة التغذية، أن الإفراط في تناول شرب القهوة يسبب التوتر والأرق، مشيرة إلى أنه يجب على كل إنسان تناول كوبين فقط من القهوة في اليوم.