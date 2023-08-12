خبيرة تغذية علاجية تحذر من كثرة السكريات : مصدر التوتر والعصبية

حذرت جيهان الدمرداش، أخصائي التغذية العلاجية، من تناول كميات من السكريات والحلويات ، لأنها تزيد من التوتر والعصبية وتجعل الإنسان أكثر حركة وتؤدي للأرق وعدم الراحة في النوم وتزيد من نشاط الإنسان وترفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير ما يجعل الإنسان يحتاج أن يأكل كميات أكبر.

لافتة أن نقص عنصر الماغنسيوم فى الجسم من العوامل المتسببة أيضا فى زيادة التوتر والعصبية للإنسان، ناصحة بتقليل تناول نسبة السكر والحلويات على مدار اليوم قائلة: السكر الزيادة مصدر التوتر والعصبية.

الشوكولاتة الداكنة والقهوة تساعدان على رفع هرمون السعادة وتقللان من زيادة الوزن

وذكرت الدمرداش خلال لقائها بالإعلامية دينا رامز ببرنامج “ ست الستات” المذاع على فضائية “ صدى البلد ”، ، أن هناك نوعيات معينة من الأكلات تنشط وتفرز هرمون السعادة بشكل كبير مثل تناول المكسرات كجوز الهند واللوز ويمكن تناول المكسرات بشكل عام خلال اليوم ولكن بكميات محددة، كما نوهت إلى تناول الموز والعنب والتفاح، ويمكن تناول الشوكولاتة الداكنة لكونها تحتوي على أحماض أمينية تعزز هرمون السريتون كما أن نسبة السكريات بها قليلة مما يقلل من زيادة الوزن.