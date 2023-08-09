دراسة تكشف ما يحدث بالجسم عند تناول التمر

يعد التمر من الفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة ويعتبر أحد الفاكهة التي تتمتع بنسبة سكريات مرتفعة ، لذلك يجب الحرص عند تناول التمر من قبل الأشخاص الراغبين بالتحكم بمستوى السكر في الدم، وخاصة مرضى السكري.

واكدت دراسة سعودية حديثة عنوانها " التمور والسكريات: نعمة أم نقمة" ان التمرة الواحدة تحتوي على 23 سعرة حرارية، وبالتالي تناول 3 حبات تعطي حوالي 66 سعرة حرارية وهو ما يعادل محتوى السعرات الحرارية الموجودة في تفاحة متوسطة الحجم ، وحتى تحرق 66 سعرة حرارية من 3 حبات من التمر، انت بحاجة إلى 17 دقيقة من المشي، و9 دقائق من ركوب الدراجة، و8 دقائق من الجري و6 دقائق سباحة.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية عبر موقعها إن جميع أنواع التمور تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج، مشددة على عدم وجود دليل ثابت عن أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري.

ونصحت مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، وبمراجعة المختصين لتحديد الكمية التي يجب تناولها يومياً ، و أشارت إلى أهمية تناول قطعتين من التمر لضمان توازن معدل السكر في الجسم.

اضرار التمر علي مرضي السكر

ورصدت الدراسة اضرار التمر علي مرضي السكر ومنها :

⁃ نسب السكريات الكلية في التمور الناضجة تتراوح ما بين 50 لـ80%.

⁃ ينبغي لمرضى السكري الاعتدال في تناول التمور (5 - 7 حبات متفرقة يوميا) كما هو الحال لبقية الأغذاية.

⁃ ينصح الأطباء مرضى السكري من تناول الفواكه بحيث لا يزيد ذلك عن حبتين يوميا وهو ما يعادل تقريبا 5 لـ7 تمرات ويفضل تناولها متفرقة، لمنع ارتفاع مستوى السكر بالدم

⁃ جميع أنواع التمور تحتوي على كمية كبيرة من السكريات البسيطة (جلوكوز وفركتوز) وتحتوي العديد من على السكروز (السكر الثنائي).

- نسبة السكريات الكلية في التمور تتراوح ما بين 50 و85% وأن مؤشر السكري GI يتفاوت من 31 إلى 65.

⁃ يرفع التمر السكر في الدم ولكن ليس بدرجة مرتفعة مقارنة بالسكر الأبيض لاحتواء التمر على 40% من السكريات فيه لنوع الفركتوز

⁃ كل 3 تمرات تحتوي على 16 جراما من السكر والتي تعطي حوالي 66 سعرة حرارية (ما يعادل السعرات الحرارية الموجودة في 4 ملاعق صغيرة من السكر الأبيض).