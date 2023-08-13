خلال مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للتعليم| اليونيسيف تشيد بجهود التطوير المبذولة في مصر

انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر إعلان الاستراتيجية الوطنية للتعليم ، والذي ينعقد في أحد الفنادق الشهيرة بمحافظة القاهرة بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وفي بداية مؤتمر إعلان الاستراتيجية الوطنية للتعليم، شدد جيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بجمهورية مصر العربية على أهمية المشاركة المجتمعية لوضع الأولويات ووضع خطة العمل لتطوير العملية التعليمية.

وأضاف جيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بجمهورية مصر العربية، خلال كلمته في المؤتمر: "ندعم ونتعاون مع وزارة التربية والتعليم في خطوة تطوير المناهج، ولدينا خبرة في مسألة التعافي بعد فيروس كورونا وإدماج الاطفال في التعليم المصري".

وأكد جيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف بجمهورية مصر العربية، أن هناك نجاحات حدثت في التعليم المصري، وهناك مستوى متقدم في الالتحاق بالمدارس، ونؤكد علي المساواة في الحق في التعليم وخاصة في المرحلة الثانوية بين الذكور والإناث.

ومن جانبه .. قال شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسيف بمصر : إن هناك عملية مستمرة لتطوير التعليم في مصر بالتعاون مع الوزارة وباقي الشركاء، ونهدف لتحديد الأولويات لجعل التعليم أكثر شمولا وانصافا وعالي الجودة.

وأضاف شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسيف بمصر : أن اهم ثلاث تحديات تواجه التعليم في مصر انخفاض نسبة التعليم في مرحلة رياض الأطفال والتي تبلغ 23% فقط ، نقص أعداد المعلمين، مشيراً إلى انه في الفترة من 2015/2016 وحتى عام 2020/2021 تناقصت الأعداد الكلية للمعلمين بنسبة 10% بينما ارتفعت نسبة التحاق الطلاب بنسبة 22% ، وحدث انخفاض في المهارات ومستوى التعلم، مؤكداً أن الدراسات أشارت وقتها إلى أن نسبة 69% من طلاب الصف الرابع الابتدائي لا يجيدون القراءة، و30% فقط من طلاب الصف الثاني الاعدادي اجتازوا المرحلة المتوسطة في الاختبارات الدولية.

واقترح شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسيف بمصر ، زيادة الالتحاق 25% kg1 و 65% kg2 بحلول عام 2027، والتوسع في بناء الفصول وتوظيف المعلمين واشراك المجتمع، التوسع في بناء المدارس وتقليل الكثافات بالفصول الي 32 طالبا في المرحلة الابتدائية بحلول عام 2030، تحويل جميع المدارس ذات الفترتين والفصول المسائية الي فصول دراسية لليوم الكامل، التوسع في تعيين المعلمين والاستعانة بمعلمين متعاقدين.

وقال شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسيف بمصر : إن هناك بعض العوامل التي يجب التفكير فيها لتحديد الإصلاحات وهي الافتراضات القاتلة والعواقب المفاجئة وغير المخطط لها، تمويل التعليم، الاتساق مع المجتمع، موضحا أن هناك جهدا كبيرا فى ادخال التكنولوجيا بالتعليم.