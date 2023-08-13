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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث تنظيم قوافل طبية ودعم السياحة العلاجية

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفد الأطباء الأسباني الذي يزور المحافظة في إطار التنسيق المشترك لدعم مقومات السياحة العلاجية بالمحافظة، وذلك خلال زيارتهم لمركز الداخلة بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

اطلعت على نتائج الزيارة التي شملت تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء وتفقد المواقع السياحية و الآبار الكبريتية ومشروعات إنتاج النباتات الطبية والعطرية. كما بحثت سبل التعاون للترويج للسياحة الصحية بالمحافظة وتأهيل الكوادر الطبية بهذا المجال، ووضع خطة علاج للحالات المرضية التي تم مناظرتها ومتابعتها فيما بعد، وتنظيم قوافل طبية وحملات توعية لأنماط التغذية السليمة والمتابعة الصحية للسيدات الحوامل للوقاية من المخاطر الصحية المحتملة على المواليد.

محافظ الوادي الجديد يشارك بفعاليات يوم التراث ومعرض الحرف اليدوية

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