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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل سقط بين كابينة أسانسير وحائط في بولاق الدكرور

صدى البلد

لقي طفل مصرعه بعد أن انزلقت قدماه بين الأسانسير والحائط ما أدى إلى وفاته في الحال بمنطقة بولاق الدكرور، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور يفيد فيه تلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود طفل متوفى داخل المصعد بشارع الثلاثيني بدائرة القسم.

انتقل المقدم محمد نجيب رئيس المباحث والرائد أيمن السكوري معاون مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أن طفل 5 سنوات نجل حارس العقار انزلقت قدمه بين كابينة المصعد والحائط بين الطابقين الثامن والتاسع وتوفي في الحال، أمكن إخراجه بمعرفة الحماية المدنية، وكانت بصحبته شقيقته 15 سنة التي أفادت بأن شقيقها المتوفى انزلقت قدماه بين المصعد والحائط ولم تتمكن من إنقاذه.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة بولاق الدكرور مصرع طفل اسانسير النجدة

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