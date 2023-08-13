مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وهذا سعر عيار21.. وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الأحد 13-8-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة والمحافظات

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، 13 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.



وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:



العظمى الصغرى



القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 30 - 24

الإسماعيلية 35 - 23

الغردقة 39 -28

أسوان 43 - 29

سوهاج 38 - 25

المنيا 36 - 24

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية فرح سعيد خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي،بسبب التقلبات التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2686 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2350 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2014 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18800 جنيه

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 13 أغسطس

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم فرح سعيد، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 13- 8-2023.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم

30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

34.12 جنيه للبيع، و 34 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

39.52 جنيه للبيع، و39.38 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

100.64 جنيه للبيع، و100.30 جنيه للشراء.